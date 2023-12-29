"Мой район. Навигатор": модернизация лечебного корпуса больницы № 52 завершилась в Москве

В городской больнице № 52 после масштабной реконструкции открылся лечебный корпус. Об этом сообщил Сергей Собянин. 10 января обновленное здание примет первых пациентов.

Семиэтажный комплекс полностью обновили и оснастили самым современным медицинским оборудованием. В новом здании доступно 134 койки, 12 из них – реанимационные. Также в корпусе оборудована молекулярно-генетическая лаборатория. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".