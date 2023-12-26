26 декабря, 03:50Город
"Мой район. Навигатор": свыше 72 тыс торговых объектов украсили в Москве к Новому Году
Более 72 тысяч столичных кафе, магазинов и торговых центров украсили к Новому Году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
Он отметил, что город по-настоящему преобразился, ведь каждый вечер в Москве зажигаются миллионы огней. Это инсталляции и гирлянды на улицах, иллюминация на зданиях. В этих декорациях пройдет около двухсот праздничных событий, заявил он.
По его словам, отметить праздник можно на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Кроме того, провести новогоднюю ночь приглашает 21 столичный парк. А еще москвичей ждут тематические программы в усадьбе Деда мороза в Кузьминках, а также в музеях, библиотеках и театрах, заключил он.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".