"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали историю особняка Петра Смирнова

Производитель алкогольных напитков Петр Смирнов в 1900 году приобрел особняк на Тверском бульваре у почетного гражданина Николая Малютина. После этого он решил перестроить здание, пригласив известного архитектора Федора Шэхтеля.

Смирнову особенно хотелось выделить фасад особняка, поэтому там сделали большой кованый балкон, похожий на корабль. В доме было восемь парадных помещений, где проходили праздничные дворянские собрания и музыкальные концерты с участием композитора Сергея Рахманинова и оперного певца Сергея Шаляпина.

Сейчас же часть помещений здания занимает отделение Пенсионного фонда России. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".