Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 04:55

Город

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали историю особняка Петра Смирнова

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали историю особняка Петра Смирнова

"Мой район. Навигатор": пора листопадов началась в Москве

"Мой район. Навигатор": мост через Москву-реку свяжет остров Балчуг с Парком Горького

"Мой район. Навигатор": благоустройство завершилось у станции "Нагатинский Затон" в Москве

Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону – Собянин

На Тверской площади открылась ярмарка фермерских продуктов

В Москве начали реставрацию легендарного ресторана "Золотой колос" на ВДНХ

В Москве завершился полумарафон "Моя столица"

Московский зоопарк показал, как спит панда Диндин и ее детеныш

На Тверской площади открылась ярмарка фермерских продуктов

Производитель алкогольных напитков Петр Смирнов в 1900 году приобрел особняк на Тверском бульваре у почетного гражданина Николая Малютина. После этого он решил перестроить здание, пригласив известного архитектора Федора Шэхтеля.

Смирнову особенно хотелось выделить фасад особняка, поэтому там сделали большой кованый балкон, похожий на корабль. В доме было восемь парадных помещений, где проходили праздничные дворянские собрания и музыкальные концерты с участием композитора Сергея Рахманинова и оперного певца Сергея Шаляпина.

Сейчас же часть помещений здания занимает отделение Пенсионного фонда России. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика