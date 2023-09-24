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24 сентября, 05:50

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"Мой район. Навигатор": дом архитекторов в Москве

"Мой район. Навигатор": дом архитекторов в Москве

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Дом архитекторов в Москве планировали сделать частью "парадного" проекта Ростовской и Смоленской набережных. Это здание в стиле конструктивизма спроектировал знаменитый зодчий Алексей Щусев, а заказчиком выступил Союз Архитекторов СССР.

Под строительство выделили участок земли на высоком берегу Москвы-реки, на месте так называемого Ростовского подворья, где располагалась Церковь XVII века. Дом № 5 и соседние жилые здания должны были стать настоящими шедеврами: задумывалось строительство домов со множеством стЭл, арок и других декоративных элементов в стиле сталинского монументализма и неоконструктивизма. Однако проект не утвердили, так как он оказался слишком дорогим и сложным.

Дому архитекторов повезло – его возвели, но в более упрощенном виде. Работы начались в 1934 году, а завершились в 1939 году. Дом запечатлела в своем знаменитой киноленте "Три тополя на Плющихе" Татьяна Лиознова. По адресу Ростовская набережная, 5, располагалась квартира главной героини Нюры. А декорацию кафе для фильма построили прямо во дворе этого дома.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
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