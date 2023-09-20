"Мой район. Навигатор": длина Люблинско-Дмитровской линии метро достигла 43 км

Более 200 тысяч поездок за неделю совершили москвичи на новых станциях Люблинско-Дмитровской линии метро. С открытием станций "Яхромской", "Лианозово" и "Физтеха" длина этой ветки превысила 43 километра, а горожане стали экономить до 40 минут в пути.

Продление Люблинско-Дмитровской линии разгрузило и другие станции столичной подземки. По предварительным подсчетам, в ближайшее время на станции "Алтуфьево" пассажиропоток снизится на 15%, а на "Селигерской" – более чем на 30%.

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