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20 сентября, 03:40

Транспорт

"Мой район. Навигатор": длина Люблинско-Дмитровской линии метро достигла 43 км

"Мой район. Навигатор": длина Люблинско-Дмитровской линии метро достигла 43 км

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Более 200 тысяч поездок за неделю совершили москвичи на новых станциях Люблинско-Дмитровской линии метро. С открытием станций "Яхромской", "Лианозово" и "Физтеха" длина этой ветки превысила 43 километра, а горожане стали экономить до 40 минут в пути.

Продление Люблинско-Дмитровской линии разгрузило и другие станции столичной подземки. По предварительным подсчетам, в ближайшее время на станции "Алтуфьево" пассажиропоток снизится на 15%, а на "Селигерской" – более чем на 30%.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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