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Транспорт

"Мой район. Навигатор": тестовые поезда проехали от "Рассказовки" до "Аэропорта Внуково"

"Мой район. Навигатор": тестовые поезда проехали от "Рассказовки" до "Аэропорта Внуково"

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Первые поезда начали в тестовом режиме курсировать по новому участку Солнцевской линии метро – от станции "Рассказовка" до "Аэропорта Внуково". Такой запуск позволяет специалистам оценить габариты тоннелей, путей и рельсы, а также оценить связь с диспетчером.

Запуск нового участка оценят 350 тысяч человек, которые живут и работают в районе Внуково и ближайших поселениях. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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