Собянин: завершено строительство школы на месте бывшего Тушинского аэродрома

Новое здание школы, которое рассчитано на 1,1 тысячи мест, построили в районе Покровское-Стрешнево. Там будет реализован городской проект "Математическая вертикаль". В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин и поздравил ребят с наступающим Днем знаний.

Школа стала первым общеобразовательным учебным заведением, который был возведен в рамках проекта комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома. Строительство финансировалось за счет внебюджетных средств.

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