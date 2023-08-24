00:20Транспорт
"Мой район. Навигатор": подготовка к строительству МЦД-5 стартовала в столице
В Москве готовятся строить пятый московский центральный диаметр. В рамках проекта между Ярославским и Павелецким вокзалами появится пять станций. Для этого в центре столицы построят подземный тоннель.
Общая длина МЦД-5 составит 89 километров, на ней будут находиться 39 станций, из них 11 станут пересадочными. Новая линия наземного метро будет востребована у жителей 20 районов столицы и области. Она пройдет через всю Москву и соединит подмосковные города Пушкино и Домодедово.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".