Более 60 тысяч единиц БПЛА создадут в Москве к 2027 году

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Свыше 60 тысяч единиц беспилотников планируют создать в Москве к 2027 году. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на заммэра столицы Владимира Ефимова.

Он уточнил, что выпуском БПЛА занимается Федеральный центр беспилотных авиационных систем (БАС). Производственный комплекс начал свою деятельность на базе индустриального парка "Руднево" ОЭЗ "Технополис "Москва" в конце 2022 года.

"Москва стала основным центром развития такой важной отрасли промышленности, как беспилотные авиационные системы", – подчеркнул Ефимов.

В настоящее время на площадке БАС работают 10 ведущих предприятий отрасли, отметил заммэра. Центр развивают, чтобы в перспективе не зависеть от импорта, объяснил он. Кроме того, Москва уже заключила договоренности о совместной деятельности по созданию беспилотников с 11 регионами.

Сейчас в городе функционируют около четырех тысяч промышленных площадок, на которых работают более 720 тысяч специалистов. Каждый год появляются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

Ранее Владимир Путин поручил утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) до 1 сентября 2023 года. Глава государства отметил важность системности при взгляде на следующий технологический уклад, а также подчеркнул необходимость создания отраслей и рынков будущего в РФ.

До этого кабмин утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Планируется, что в ближайшие 6,5 года в стране должна появиться отдельная отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских БПЛА.



Москва активно развивает производство беспилотников – Собянин