Водителей Подмосковья призвали быть осторожными из-за дождя и грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водителей Подмосковья призвали быть внимательными на дорогах из-за прогнозируемых в ближайшие сутки дождя, грозы и сильного ветра. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В ближайшие дни в Подмосковье пасмурно. В течение дня местами – дождь, гроза и сильный ветер. Не теряйте бдительность на дорогах", – говорится в сообщении.

Минтранс региона рекомендовал автомобилистам соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, не совершать резких маневров, снижать скорость перед поворотами и пешеходными переходами, а также не парковаться у деревьев и шатких конструкций.

Вместе с этим пешеходам напомнили о правилах перехода проезжей части. Их призвали не закрывать обзор на дорогу зонтами и не отвлекаться на гаджеты, а также посоветовали носить световозвращатели.

Ранее МЧС предупредило, что погода в Москве ухудшится 23 августа. Согласно прогнозам синоптиков, в столице ожидаются дождь, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду. Москвичей призвали соблюдать меры безопасности. Ведомство посоветовало не стоять вблизи линий электропередачи и деревьев.

Синоптики спрогнозировали дожди в Москве до конца недели