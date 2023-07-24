"Мой район. Навигатор": реставрация панно "Юные ленинцы" началась во Дворце пионеров

Реставрация панно "Юные ленинцы" началась во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Оно расположено над портиком главного входа в здание и выполнено в смешанной технике из разных материалов.

Реставрация панно стала частью большого проекта по возрождению и ремонту всех корпусов Московского дворца пионеров. Пять из них не приводили в порядок ни разу с 1961 года. Одна из задач заключается в возвращении зданиям исторического облика и архитектурно-художественного оформления.

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