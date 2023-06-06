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Транспорт

"Мой район. Навигатор": в Москве открыли станцию Площадь трех вокзалов после реконструкции

"Мой район. Навигатор": в Москве открыли станцию Площадь трех вокзалов после реконструкции

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В Москве после масштабной реконструкции открыли станцию Площадь трех вокзалов. Строительство главных путей, идущих от нее к станции Курская, тоже завершилось. Теперь этот участок железной дороги готов к пуску МЦД-4.

Реконструкцию провели по самой передовой технологии. Работы прошли над действующей линии метро, при этом автомобильное движение на Комсомольской площади не перекрывали. На данный момент пассажиропоток станции Площадь трех вокзалов – около 350 тысяч человек в сутки. А к 2030 году это число вырастет почти вдвое.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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