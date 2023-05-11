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"Мой район. Навигатор": реставрация павильона "Советская печать" на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": реставрация павильона "Советская печать" на ВДНХ

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В единственном павильоне ВДНХ с деревянными скульптурами, корпусе № 67, в данный момент идет реставрация. Павильон "Советская печать" возвели в 1954 году для выставок Карело-Финской Республики.

В отделке использовали материалы из Карелии, а колонны портика облицованы красным гранитом. Особенно ценны резные входные двери и фронтон с фигурами рабочих.

Этот павильон реставрируют впервые. Мастера занимаются кровлей и фасадом, особое внимание уделят деревянному декору. Его отремонтируют по особой методике. Кроме того, там воссоздадут полы из редкой плитки. После завершения всех работ в павильоне организуют новое выставочное пространство.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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