В Москве отметили снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

Фото: Агентство "Москва"

В столице отметили снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди всех возрастных категорий. Соответствующая информация появилась на портале управления Роспотребнадзора по Москве.

"На восемнадцатой неделе 2023 года в Москве продолжается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди совокупного населения, среди взрослого населения и всех возрастных групп детей", – сообщает ведомство.

Все показатели остаются в пределах эпидемических норм. На минувшей неделе преобладали аденовирусы, РС-вирус, риновирусы, бокавирусы и другие респираторные инфекции негриппозной этиологии, уточнили в Роспотребнадзоре. Также было зафиксировано небольшое количество заразившихся гриппом B.

Что касается прививочной кампании против гриппа, в начале сезона вакцинацию прошли 7 589 650 граждан – 60% от всех жителей Москвы, из них детей – 1 518 482. Кроме того, свыше 75% привиты среди работников лечебных и учебных учреждений, транспорта и социальной сферы.

Ранее в России выявили первые четыре случая заражения подвариантом коронавируса "Арктур", который является мутацией "Омикрона".

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в конце мая в РФ может пройти волна заражений вариантом "Арктур". Она привела в пример ту же Индию, в которой 90% новых заболевших инфицированы именно этим вариантом.



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