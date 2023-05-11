Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:40

Город

"Мой район. Навигатор": Южный речной вокзал заработал в столице

"Мой район. Навигатор": Южный речной вокзал заработал в столице

"Мой район. Навигатор": запуск движения между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово"

Новости часа: Грузия допустит прямые полеты авиакомпаний РФ, не подпавших под санкции

Новости часа: во время майских праздников в Москве поженились около 1 100 пар

Грузия будет впускать самолеты не подпавших под санкции авиакомпаний РФ

Новости часа: прямые рейсы между Россией и Грузией могут возобновить до конца мая

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры ТиНАО

Россия восстановит прямое авиасообщение с Грузией

Новости часа: Собянин рассказал про гастрофестиваль "Рыбная неделя" в столице

Путин отменил запрет на полеты авиакомпаний РФ в Грузию

После масштабной реконструкции заработал Южный речной вокзал. Ему полностью вернули исторический облик и транспортные функции. С вокзала уже отплывают круизные теплоходы.

Скоро на Москве-реке впервые после семнадцатилетнего перерыва запустят регулярные электрические трамваи. Пока будет действовать два маршрута: "Парк "Фили" – Киевский вокзал" и "Печатники – Автозаводский мост". Они станут полноценной частью столичной транспортной системы.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
транспортгородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика