"Мой район. Навигатор": Южный речной вокзал заработал в столице

После масштабной реконструкции заработал Южный речной вокзал. Ему полностью вернули исторический облик и транспортные функции. С вокзала уже отплывают круизные теплоходы.

Скоро на Москве-реке впервые после семнадцатилетнего перерыва запустят регулярные электрические трамваи. Пока будет действовать два маршрута: "Парк "Фили" – Киевский вокзал" и "Печатники – Автозаводский мост". Они станут полноценной частью столичной транспортной системы.

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