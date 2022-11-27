"Мой район. Навигатор": в Москве обособляют трамвайные пути

Трамваи обретают независимость! И все потому, что в городе обособляют трамвайные пути от проезжей части. Сейчас работы идут в Новосущевском переулке. Высота бордюра – 15 сантиметров. Обособление не только делает движение на трамвайных путях безопаснее, но и быстрее.

Такие же работы идут на улицах: Орджоникидзе, Вавилова, Достоевского и Абельмановской, а также в Семеновском проезде и на Рогожском Валу. На этих двух участках движение из-за строительных работ закрыто. По остальным маршрутам трамваи работают в прежнем режиме.

В общей сложно бордюр проложат вдоль семи с половиной километров рельсов. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".