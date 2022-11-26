Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

04:05

Город

"Мой район. Навигатор": новый торговый центр появится у входа на территорию "ЗИЛ"

"Мой район. Навигатор": новый торговый центр появится у входа на территорию "ЗИЛ"

"Мой район. Навигатор": ледовый сезон стартовал в Москве

"Мой район. Навигатор": в столице провели консервацию коммунального флота на зиму

"The City. Идем": архитектурные детали исторических зданий Москвы

Тоннелепроходческий щит завершил работу на участке строящейся Троицкой линии метро

Самая большая ледовая площадка открылась на ВДНХ

Самый большой каток открылся на ВДНХ в Москве

Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в районе Марьина Роща

Площадь Краснопресненского трамвайного депо увеличится после реконструкции – Бочкарев

Реконструкция прудов началась в Южном Чертанове

У входа на территорию бывшего завода "ЗИЛ" появится торговый центр. Проект уже одобрен. Площадь застройки составит более тысячи квадратных метров. Ее реконструкция начнется в ближайшее время.

После завершения строительных работ, суммарная площадь объекта с учетом всех этажей возрастет почти в шесть раз. Тут смогут разместиться десятки кафе и магазинов.

Территория бывшего завода на данный момент активно застраивается. По программе реновации тут возведут более 6,5 миллионов квадратных метров. Новыми жильцами района станут еще 90 тысяч человек.

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городстроительствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика