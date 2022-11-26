"Мой район. Навигатор": новый торговый центр появится у входа на территорию "ЗИЛ"

У входа на территорию бывшего завода "ЗИЛ" появится торговый центр. Проект уже одобрен. Площадь застройки составит более тысячи квадратных метров. Ее реконструкция начнется в ближайшее время.

После завершения строительных работ, суммарная площадь объекта с учетом всех этажей возрастет почти в шесть раз. Тут смогут разместиться десятки кафе и магазинов.

Территория бывшего завода на данный момент активно застраивается. По программе реновации тут возведут более 6,5 миллионов квадратных метров. Новыми жильцами района станут еще 90 тысяч человек.