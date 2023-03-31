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"Юмор на все времена": Спартак Мишулин

"Юмор на все времена": Спартак Мишулин

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В этой программе речь пойдет о великом советском и российском актере театра и кино, Спартаке Мишулине. Это народный артист РСФСР, который запомнился зрителям по целому ряду замечательных комедийных образов, которые он создал за достаточно долгую творческую жизнь.

Как будущего актера чуть не застрелили в детстве, почему он попал в тюрьму и как предприимчивость и настойчивость помогли ему стать актером? О невероятных историях из жизни Спартака Мишулина – в программе "Юмор на все времена".

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Программа: Юмор на все времена
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