"Юмор на все времена": Спартак Мишулин

В этой программе речь пойдет о великом советском и российском актере театра и кино, Спартаке Мишулине. Это народный артист РСФСР, который запомнился зрителям по целому ряду замечательных комедийных образов, которые он создал за достаточно долгую творческую жизнь.

Как будущего актера чуть не застрелили в детстве, почему он попал в тюрьму и как предприимчивость и настойчивость помогли ему стать актером? О невероятных историях из жизни Спартака Мишулина – в программе "Юмор на все времена".