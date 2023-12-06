"Тайны нашей эстрады": "Это было, будто бы вчера"

Его торжественные гимны десятилетиями открывали правительственные концерты в Колонном зале Дома Союзов. Патриотические композиции его авторства звучали на всех официальных праздничных мероприятиях, но были у Серафима Туликова и другие песни.

Что заставило поэта Михаила Пляцковского нарушить неписаный закон? Какая семейная драма ускорила кончину матери юного Симы Туликова? И почему мэтр советской эстрады запретил "Самоцветам" исполнять свою песню? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".