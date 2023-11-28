"Тайны нашей эстрады": роковой выбор ВИА "Здравствуй, песня"

Всесоюзная слава пришла к ВИА "Здравствуй, песня", когда вместо песен о комсомоле они начали исполнять полузапрещенную зарубежную музыку. Под их песни в стиле диско начала танцевать вся страна. Но головокружительный взлет ВИА "Здравствуй, песня" прервался в одно мгновение.

За что на музыкантов ополчились чиновники? Чем закончилась попытка спасти ансамбль от развала? И кто из известных артистов "увел" у группы популярную композицию? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".