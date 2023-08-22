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Культура

"Мой район. Навигатор": 110 лет со дня рождения советского драматурга Виктора Розова

"Мой район. Навигатор": 110 лет со дня рождения советского драматурга Виктора Розова

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21 августа исполнилось 110 лет со дня рождения знаменитого советского драматурга и сценариста Виктора Розова. Его творчество было неразрывно связано с Москвой.

Молодой Розов переехал в столицу из Костромы в 30-е годы прошлого века, а после войны работал актером и режиссером в театре при Центральном доме культуры железнодороджников. Его текст "Вечно живые" открыл новую эпоху в советском театре, стал символом оттепельного искусства.

Пьесой "Вечно живые" открылся новый театр "Современник". Главные роли исполняли молодые Олег Ефремов, Лилия Толмачева, Игорь Кваша. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
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