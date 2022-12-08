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08 декабря, 18:10

Культура

"Вот это любовь": Олег Табаков и Марина Зудина

"Вот это любовь": Олег Табаков и Марина Зудина

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Она обливалась слезами, а он с интересом наблюдал за ней. Такой была их первая встреча. Олег Табаков преподавал в ГИТИСе, куда в 1981 году пришла поступать юная Марина Зудина. К этому времени она провалила экзамены в нескольких учебных заведениях и это был ее последний шанс.

Олег Табаков был кумиром Марины. Она знала, что он будет сидеть в приемной комиссии, и поэтому волновалась еще сильней. Когда она стала читать монолог Зои Космодемьянской, то сама того не ожидая, расплакалась.

О том, как начался их роман, влюбленные никогда никому не рассказывали. Об этом – в программе "Вот это любовь".

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