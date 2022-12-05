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Культура

"Вот это любовь": Наталья Кустинская и Борис Егоров

"Вот это любовь": Наталья Кустинская и Борис Егоров

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31 декабря 1970 года. Компания друзей-актеров встречает Новый год. Среди присутствующих две суперзвезды советского кино: Наталья Фатеева и Наталья Кустинская. Две подруги, обе на этой вечеринке с мужьями.

Звон бокалов, бой курантов, смех. И тут Фатеева замечает, что ее супруг, космонавт Советского Союза Борис Егоров, как-то уж слишком увлечен Натальей Кустинской. И та вроде бы отвечает ему взаимностью.

После этого вечера брак Натальи Фатеевой рухнул. Муж оставил ее и ушел на лестничную клетку дома, где жила Наталья Кустинская. Актриса потом рассказывала, что он сидел у порога ее квартиры несколько дней. А в это время по ту сторону двери тоже разыгрывалась драма – муж Натальи собирал вещи.

Об этом – в программе "Вот это любовь".

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