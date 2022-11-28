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28 ноября, 18:00

Культура

"Вот это любовь": Анна Каменкова и Анатолий Спивак

"Вот это любовь": Анна Каменкова и Анатолий Спивак

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Получить приглашение в театр на Малой Бронной для вчерашней выпускницы Щепкинского училища Анны Каменковой было сбывшейся мечтой. Но, вбегая в зал на первую репетицию, девушка даже не подозревала, что встретит там еще и свою судьбу. Как только она увидела коллегу, актера Анатолия Спивака, тут же поняла, что влюбилась. Он был погружен в себя, загадочным, с мощной мужской харизмой.

Долгое время Анна смотрела на Анатолия снизу-вверх. Для нее он был учителем, наставником, тем, к кому всегда можно было обратиться за советом. Но чем больше проходило времени, тем сильнее она привязывалась. Ее не смущала 15-летняя разница в возрасте. Спивак тоже выделял дебютантку среди прочих коллег-артисток, но на сближение не шел.

Об этом – в программе "Вот это любовь!".

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