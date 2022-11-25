В Германии снимут ремейк сериала "Эйфория"

Фото: кадр из сериала "Эйфория"; режиссер – Сэм Левинсон, Пиппа Бьянко, Аугустин Фриццелл, Дженнифер Моррисон; производство – A24, Home Box Office (HBO), Little Lamb, The Reasonable Bunch

В Германии компания Zeitsprung Pictures снимет ремейк популярного американского сериала "Эйфория", сообщает Variety.

Уточняется, что над ремейком будут работать сценаристы Йонас Линдт и Паулина Лоренц, которые создавали сериал "СКАМ Германия".

Оригинальную версию спродюсировала Tedy Productions, а трансляцию вела израильская компания HOT. Вскоре последовала американская адаптация шоу от HBO с Зендеей в главной роли.

"Мы рады, что огромный успех "Эйфории" продолжает находить отклик в мире, и рады этому новому сотрудничеству", – рассказал представитель HOT.

Первый сезон американского шоу вышел в 2019 году. В основу сюжета легла история девушки Ру, которая борется с наркотической зависимостью. Также героиня все время выясняет отношения со своей подругой Джулс. Одним из продюсеров проекта был рэпер Дрейк.

Премьера второго сезона "Эйфории" состоялась 10 января на HBO. Героиня Зендеи после лечения в реабилитационном центре снова начинает употреблять наркотики.



The City: "Эйфория"

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