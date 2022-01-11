Зендея заявила, что новый сезон "Эйфории" может быть трудным для просмотра

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Второй сезон сериала "Эйфория" содержит эмоциональные эпизоды, которые могут вызвать у зрителя тревогу, заявила на своей странице в Instagram актриса Зендея.

По ее словам, сериал предназначен для зрелой аудитории, поскольку в нем рассматриваются проблемы ментальных травм, употребления психотропных веществ и сексуальных домогательств. Таким способом зрителя могут вывести из зоны комфорта, считает актриса.

Премьера второго сезона "Эйфории" состоялась 10 января на HBO. Героиня Зендеи после лечения в реабилитационном центре снова начинает употреблять наркотики. В целях предупреждения об этом зрителя каждый эпизод сопровождается дисклеймером.

Ранее сообщалось, что Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на третий и четвертый сезоны. Второй сезон сериала о переехавшей в Париж американке вышел в конце декабря и вызвал неоднозначную реакцию зрителей из-за открытого финала.

