Москва онлайн покажет выставку 10 тысяч собак разных пород

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

26 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по выставке собак всех пород "Россия", которую организует Российская кинологическая федерация. В МВЦ "Крокус Экспо" можно будет увидеть более 10 тысяч собак.

Корреспондент Анна Луговская пообщается с заводчиками и зоопсихологами, расскажет о самых необычных породах на выставке.

Смотрите прямую трансляцию 26 ноября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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