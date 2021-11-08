"Вот это любовь!": Наталья Андрейченко и Максим Дунаевский

Когда в вестибюле гостиницы "Ленинград" к Наталье Андрейченко подошел незнакомый мужчина, она подумала: "Наверное, опять за автографом". После роли в "Сибириаде" поклонники не давали ей прохода. Но этот представился помощником композитора Максима Дунаевского и попросил зайти к нему, познакомиться.

Когда Наталья вошла в номер к Максиму, оба буквально с первого взгляда поняли – это судьба. Она присела рядом с роялем, он играл для нее одной. Так продолжалось всю ночь. Об этом – в программе "Вот это любовь!".