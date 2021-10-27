"Вот это любовь!": Олег Стриженов и Лионелла Пырьева

1955 год. Одесса. Идут съемки уличной сцены картины "Мексиканец". Площадка оцеплена – вокруг много зевак. Ведь под софитами звезда фильма "Овод" – Олег Стриженов.

Актер вглядывается в толпу и вдруг замечает девчушку, совсем молоденькую. Распахнутые глаза, пухлые губы, темные волосы. Он подошел к ней и поинтересовался: "Вас как зовут?". "Лионелла", – ответила та, потупившись. "Ну и имя!", подумал Стриженов.

Тот разговор закончился, не успев толком начаться, актера тут же попросили вернуться на площадку. Их следующая встреча состоялась через несколько лет. Об этом – в программе "Вот это любовь!".