В эфире программы "The City. Говорим" – интервью с Алексеем Зиминым.

Дмитрий Быков пообщался с журналистом о люксе в новой реальности. Они обсудили, как чувствует себя одна из самых дорогих индустрий в эпоху быстрого потребления.