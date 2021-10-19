"Вот это любовь!": Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева

Сергей Бондарчук заметил ее на троллейбусной остановке рядом со студией Горького. Он с коллегами спешил на спектакль в театр киноактера и в толпе людей, ожидавших рейс, обратил внимание на эффектную блондинку, которая тоже на него поглядывала.

В салоне Сергей встал рядом и своими крепким плечом отгородил девушку от напирающей толпы. Тогда они даже не перебросились парой слов. Ирина Скобцева, а именно так звали девушку, от близости с могучим богатырем засмущалась и выбежала на остановке. В том же году им довелось видеться еще – на открытии вернисажа. Одной из работ на выставке был портрет Ирины. Бондарчук долго стоял около полотна, вглядываясь в ее лицо. А потом вошла она сама. Оба вновь испытали противоречивые и сильные чувства. Об этом – в программе "Вот это любовь!".