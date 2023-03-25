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"Тайны души": Александр Коршунов

"Тайны души": Александр Коршунов

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Александр Коршунов является представителем известной актерской династии. Именно его знаменитые родственники оказали влияние на выбор профессии будущего народного артиста. Ими были актеры Клавдия Еланская и Илья Судаков, Екатерина Еланская и Виктор Коршунов.

Его отец Виктор Коршунов прослужил актером Малого театра более 60 лет. В 1981 году в культурной жизни столицы произошла настоящая революция. Его мать Екатерина Еланская открыла театр "Сфера", который сразу начал работать по своим законам: во время представления и актеры, и зрители всегда находились в единой сфере взаимодействия.

На сцене театра "Сфера" появился спектакль режиссера Екатерины Еланской "Маленький принц" по мотивам одноименного произведения Антуана де Сент-Экзюпери. В роли летчика Александр Коршунов рассказывал зрителю о той незабываемой встрече со сказочным принцем.

Сегодня Александр Коршунов – главный режиссер театра "Сфера". Об этом – в программе "Тайны души".

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