"Мистические тайны кино": "Калина красная"

25 марта 1974 на экраны советских кинотеатров вышел фильм, от появления которого у многих перехватило дух. Ведь то, что увидели зрители в картине "Калина красная" категорически не вписывалось в привычные рамки кинематографа того времени. До этого момента никто кроме Василия Шукшина не решался касаться темы, прозвучавшей в его лучшей и, к сожалению, последней картине.

Когда, спустя полгода после премьеры, Василий Шукшин скоропостижно скончался, эта призрачная грань окончательно рухнула. О роковом влиянии "Калины красной" на ее создателя заговорили даже самые закоренелые скептики и атеисты.

В истории создания этого фильма, действительно, немало загадок. Что стояло за ними? Благие знамения или злой рок? Об этом – в программе "Мистические тайны кино".