"Это было смешно": "Там что-то дают!" Шутки про дефицит

Очередь, забрезжившая на горизонте, в душе советского гражданина

рождала смутное волнение и радостное предчувствие: рядом – он. Дефицит. Сапоги ли это, румынская ли стенка, а то и просто жевательная резинка – добывать дефицит учились сызмальства.

Но если уж модная одежда – удовольствие не для всех, то посмеяться над попытками достать дефицит всегда можно было без очереди и бесплатно. За чем отстаивали многокилометровые очереди? Что выдумывали, чтобы эту очередь обойти? И что происходило с человеком, когда он оказывался на складе, который доверху набит дефицитом? Об этом – в программе "Это было смешно".