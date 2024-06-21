"Звезды советского экрана": режиссеры-фронтовики

В феврале 1975 года в редакции журнала "Советский экран" собрались известные кинорежиссеры, каждый из которых в юности защищал страну на фронтах Великой Отечественной войны. Это люди, чьи фильмы о войне смотрел весь мир: Григорий Чухрай, Станислав Ростоцкий, Владимир Басов, Сергей Бондарчук. Их воспоминания собрали под общим заголовком "Мальчики в шинелях".

Кому Станислав Ростоцкий посвятил фильм "А зори здесь тихие"? Почему Владимир Басов по всему фронту таскал с собой учебники? Какие подвиги совершил во время войны режиссер Григорий Чухрай? Почему из-за "Баллады о солдате" министра культуры СССР сняли с должности? И как Сергей Бондарчук рассказал всему миру о своей войне? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".