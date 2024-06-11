"Звезды советского экрана": "Плохой хороший человек"

В марте 1973 года поступил в продажу свежий номер журнала "Советский экран". Там на центральном развороте опубликовали большую статью о новом фильме Иосифа Хейфица "Плохой хороший человек".

Как и где Олег Даль перебежал дорогу Владимиру Высоцкому? За что Олега Даля ненавидел директор киностудии "Ленфильм"? Как Владимир Высоцкий приручил бродячих собак? И почему Анатолий Папанов на съемках финальной сцены уснул в кадре? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

