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11 июня, 08:15

Культура

"Звезды советского экрана": "Плохой хороший человек"

"Звезды советского экрана": "Плохой хороший человек"

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В марте 1973 года поступил в продажу свежий номер журнала "Советский экран". Там на центральном развороте опубликовали большую статью о новом фильме Иосифа Хейфица "Плохой хороший человек".

Как и где Олег Даль перебежал дорогу Владимиру Высоцкому? За что Олега Даля ненавидел директор киностудии "Ленфильм"? Как Владимир Высоцкий приручил бродячих собак? И почему Анатолий Папанов на съемках финальной сцены уснул в кадре? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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