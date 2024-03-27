"Звезды советского экрана": предательство на съемочной площадке

Август 1977 года. Свежий номер журнала "Советский экран" предложил своим читателям неожиданную тему: "Предательство на съемочной площадке". Такие истории обычно смаковала желтая пресса на Западе. А в СССР писать об интригах и некрасивых поступках в актерской среде было не принято. Возможно, поэтому в главном журнале страны о кино к этой теме подошли с юмором. Не до смеха было лишь тем, кто в разное время оказался в эпицентре скандалов.

Какой поступок своего близкого друга Василий Шукшин назвал "ударом ножом в сердце"? За сколько Валерий Золотухин продавал поклонникам встречи с Владимиром Высоцким? Как Андрей Тарковский разрушил мечты двух актеров? Кто разбил сердце режиссеру Татьяне Лиозновой? И из-за чего Сергея Шакурова отстранили от съемок на несколько лет?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".