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27 марта, 08:25

Культура

"Звезды советского экрана": предательство на съемочной площадке

"Звезды советского экрана": предательство на съемочной площадке

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Август 1977 года. Свежий номер журнала "Советский экран" предложил своим читателям неожиданную тему: "Предательство на съемочной площадке". Такие истории обычно смаковала желтая пресса на Западе. А в СССР писать об интригах и некрасивых поступках в актерской среде было не принято. Возможно, поэтому в главном журнале страны о кино к этой теме подошли с юмором. Не до смеха было лишь тем, кто в разное время оказался в эпицентре скандалов.

Какой поступок своего близкого друга Василий Шукшин назвал "ударом ножом в сердце"? За сколько Валерий Золотухин продавал поклонникам встречи с Владимиром Высоцким? Как Андрей Тарковский разрушил мечты двух актеров? Кто разбил сердце режиссеру Татьяне Лиозновой? И из-за чего Сергея Шакурова отстранили от съемок на несколько лет?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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