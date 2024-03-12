Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 08:40

Культура

"Звезды советского экрана": советские экранизации детективов Агаты Кристи

"Звезды советского экрана": советские экранизации детективов Агаты Кристи

Юлиана Слащева объяснила, почему анимации необходим экспорт

Выставка, посвященная конструктивизму в архитектуре открылась в центре "Зотов"

Число анимационных студий выросло более чем в три раза в России за 10 лет

Реконструкцию газопровода в районе Текстильщики завершили

Жителям столицы рассказали, как провести досуг 12 марта

Москвичам рассказали о культурной программе на 12 марта

Новости мира: серьезные наводнения произошли на юге Франции

"Сити": топ-3 книги, вышедшие в марте

"Актуальный репортаж": кто выступает в вестибюлях станций столичного метро

Апрель 1990 года. У газетных киосков заметное оживление – вышел свежий номер журнала "Советский экран". Листая выпуск, читатели останавливают взгляд на статье с названием "Ключ к прозе Агаты Кристи". Детективы этой английской писательницы сметались с прилавков в СССР со скоростью звука, а с некоторых пор за экранизации ее произведений крепкой рукой взялись советские кинематографисты. Имя Агаты Кристи на афише гарантировало полные залы кинотеатров.

Почему часть фильма "Тайна черных дроздов" снимали из-под полы? Зачем режиссер этого детектива хотел раздеть Любовь Полищук и что из этого вышло? Почему Александр Абдулов собирался отказаться от роли в фильме "Десять негритят"? Как Татьяна Друбич чуть не погибла на съемках этого детектива? И как актер Алексей Золотницкий напугал своим видом туристов?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика