"Звезды советского экрана": советские экранизации детективов Агаты Кристи

Апрель 1990 года. У газетных киосков заметное оживление – вышел свежий номер журнала "Советский экран". Листая выпуск, читатели останавливают взгляд на статье с названием "Ключ к прозе Агаты Кристи". Детективы этой английской писательницы сметались с прилавков в СССР со скоростью звука, а с некоторых пор за экранизации ее произведений крепкой рукой взялись советские кинематографисты. Имя Агаты Кристи на афише гарантировало полные залы кинотеатров.

Почему часть фильма "Тайна черных дроздов" снимали из-под полы? Зачем режиссер этого детектива хотел раздеть Любовь Полищук и что из этого вышло? Почему Александр Абдулов собирался отказаться от роли в фильме "Десять негритят"? Как Татьяна Друбич чуть не погибла на съемках этого детектива? И как актер Алексей Золотницкий напугал своим видом туристов?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".