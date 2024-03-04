Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 08:30

Культура

"Звезды советского экрана": Ленинград – герой любимых фильмов

"Звезды советского экрана": Ленинград – герой любимых фильмов

"Моя Москва": Лариса Лужина. Часть 1

"Раскрывая тайны звезд": Лариса Лужина

В Москве подготовили мероприятия в честь Всемирного дня писателя

Москвичам рассказали о новом российском фильме "Летучий корабль"

"Откройте, Давид": Александр Акопов

"Раскрывая тайны звезд": от кутюр

Более 130 концертов прошло с момента установки органа в зале "Зарядье"

Сергей Собянин рассказал об уникальном концертном органе зала "Зарядье"

"Тайны души": Алена Яковлева

Июнь 1989 года. Увидев яркую обложку специального "ленинградского" выпуска журнала "Советский экран", киноманы потирали руки в ожидании свидания с городом на Неве. В памяти тут же всплывали кадры из любимых фильмов. Вот домработница из "Собачьего сердца" выгуливает Шарика на Преображенской площади. А вот итальянцы на пару с героем Андрея Миронова гонятся за кладом, петляя между колоннами Казанского собора в комедии "Невероятные приключения итальянцев в России". А вот по ночному городу бежит Бузыкин из "Осеннего марафона"…

Зачем режиссер Эльдар Рязанов скупил в Ленинграде всю вату и нафталин? Как Игорь Костолевский оказался настоящим узником Петропавловской крепости? Почему Ромка из фильма "Вам и не снилось" прыгал из окна в Ленинграде, а приземлялся в Москве? И в какой из ленинградских гостиниц родилась "Интердевочка"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика