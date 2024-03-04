"Звезды советского экрана": Ленинград – герой любимых фильмов

Июнь 1989 года. Увидев яркую обложку специального "ленинградского" выпуска журнала "Советский экран", киноманы потирали руки в ожидании свидания с городом на Неве. В памяти тут же всплывали кадры из любимых фильмов. Вот домработница из "Собачьего сердца" выгуливает Шарика на Преображенской площади. А вот итальянцы на пару с героем Андрея Миронова гонятся за кладом, петляя между колоннами Казанского собора в комедии "Невероятные приключения итальянцев в России". А вот по ночному городу бежит Бузыкин из "Осеннего марафона"…

Зачем режиссер Эльдар Рязанов скупил в Ленинграде всю вату и нафталин? Как Игорь Костолевский оказался настоящим узником Петропавловской крепости? Почему Ромка из фильма "Вам и не снилось" прыгал из окна в Ленинграде, а приземлялся в Москве? И в какой из ленинградских гостиниц родилась "Интердевочка"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".