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20 сентября, 18:20

Культура

"Звезды советского экрана": "Любовь и голуби"

"Звезды советского экрана": "Любовь и голуби"

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Накануне нового 1985 года граждане Советского Союза жили обычными предпраздничными заботами – нужно найти дефицитные продукты к новогоднему столу, переписать себе на магнитофон альбомы итальянской эстрады для танцев. В это время любители кино отслеживали новогодние премьеры. И вот в предпоследнем декабрьском номере журнала "Советский экран" за 1984 год напечатана большая статья-репортаж со съемочной площадки фильма "Любовь и голуби".

По какой причине дядю Митю не сыграл Олег Табаков? За что на режиссера Владимира Меньшова обиделся артист Александр Фатюшин? Зачем Нине Дорошиной срочно потребовалось что-то оторвать от одежды "разлучницы Раисы Захаровны"? И почему эпизод с падением в море оказался смертельно опасным? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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