"Звезды советского экрана": поздние роли Вячеслава Тихонова

В июле 1984 года в журнале "Советский экран" в рубрике "Фототека" – знаменитый Штирлиц – всенародно любимый Вячеслав Тихонов. Актер поделился историями о своих любимых режиссерах и приоткрыл кое-какие профессиональные тайны – рассказал о кинопробах и о том, как они вообще проходят. Отдельно он остановился на том, как проходил отбор актеров к фильму "ТАСС уполномочен заявить", где он вновь примерил форму разведчика, но на сей раз генерала КГБ.

Как авторитет Штирлица спас съемки фильма Марка Захарова? Почему самый красивый актер советского кино чуть было не ушел из профессии? И какие беды подстерегали Вячеслава Тихонова в конце 80-х? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".