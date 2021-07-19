"Звезды советского экрана": Надежда Румянцева и Юрий Белов

Морозным февралем 1960-го года свежий выпуск журнала "Советский экран" разлетался так же быстро, как билеты на комедию Юрия Чулюкина "Неподдающиеся". Многие девушки шли на нее только ради Юрия Белова. После "Карнавальной ночи" в его Гришу Кольцова была влюблена вся женская половина страны.

Что же касается самого актера, ему была нужна одна-единственная – Надежда Румянцева. Их дуэт с Юрием Беловым в "Неподдающихся" стал одним из самых блистательных в советском кинематографе.

Почему Надежда Румянцева не вышла замуж за Юрия Белова? По какой причине Белов попал в психиатрическую лечебницу? И из-за чего с Надеждой Румянцевой постоянно ссорился ее партнер по фильму "Девчата" Николай Рыбников? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".