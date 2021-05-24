"Звезды советского экрана": Елена Проклова и Алексей Баталов

Ноябрь 1965 года. Журнал "Советский экран" разместил на страницах свежего выпуска фотографии сразу с двух съемочных площадок. Эти снимки стали свидетелями двух ярких дебютов. Первый – школьницы Елены Прокловой в картине "Звонят, откройте дверь". Ни журналисты, ни зрители, ни сама 12-летняя Леночка пока не догадываются, какой длинный и интригующий путь в кино ей предстоит.
Что же касается второго репортажа, в нем рассказывалось об известном всем и горячо любимом Алексее Баталове. Но вот новость – актер пробует себя в роли режиссера. Очень скоро станет известно, что его "Три толстяка" завоюют сердца и детей, и взрослых.
Кто вдохновил Алексея Баталова пройтись по канату на высоте четырехэтажного дома? Почему Елена Проклова рыдала на съемках фильма "Звонят, откройте дверь"? И кто запрещал ей сниматься в кино в течение нескольких лет? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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