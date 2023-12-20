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20 декабря, 03:30

Культура

"Тайны кино": "Свадьба в Малиновке", "Афоня", "Мимино", "Табор уходит в небо"

"Тайны кино": "Свадьба в Малиновке", "Афоня", "Мимино", "Табор уходит в небо"

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Танец всегда был способом самовыражения человека. Поэтому советские режиссеры нередко именно через танец передавали внутренние переживания своих героев.

На какую уловку решился Данелия, чтобы снять эмоциональный танец в кинофильме "Мимино"? Сколько месяцев Михаил Пуговкин разучивал движения "В ту степь"? О чем спорили сценарист и режиссер лирической трагикомедии "Афоня" после выхода картины в прокат? Почему Эмиль Лотяну отказался от работы с балетмейстером в музыкальной драме "Табор уходит в небо"? И как рождались самые яркие танцы советского кинематографа? Об этом – в программе "Тайны кино".

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