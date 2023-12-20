"Тайны кино": "Свадьба в Малиновке", "Афоня", "Мимино", "Табор уходит в небо"

Танец всегда был способом самовыражения человека. Поэтому советские режиссеры нередко именно через танец передавали внутренние переживания своих героев.

На какую уловку решился Данелия, чтобы снять эмоциональный танец в кинофильме "Мимино"? Сколько месяцев Михаил Пуговкин разучивал движения "В ту степь"? О чем спорили сценарист и режиссер лирической трагикомедии "Афоня" после выхода картины в прокат? Почему Эмиль Лотяну отказался от работы с балетмейстером в музыкальной драме "Табор уходит в небо"? И как рождались самые яркие танцы советского кинематографа? Об этом – в программе "Тайны кино".