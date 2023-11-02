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02 ноября, 11:35

Культура

"Тайны кино": "Плохой хороший человек"

"Тайны кино": "Плохой хороший человек"

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Что может быть сложнее, чем экранизировать Антона Чехова? Удачные экранизации этого непростого автора можно пересчитать по пальцам. "Плохой хороший человек" Иосифа Хейфица, вероятно, одна из лучших экранизаций писателя.

Впрочем, это было вполне закономерно. Все хотели интеллигентничать, а у режиссера Хейфица и актеров Даля и Высоцкого получилось проникнуть в драму чеховских персонажей.

Как же им удалось это сделать? Каким образом Хейфиц обманул руководителей Госкино? Что было общего у Олега Даля и Лаевского? Как беспризорные собаки помогли режиссеру сделать из фон Корена-Высоцкого "хорошего человека"? И за что Анатолий Папанов обижался на Иосифа Хейфица?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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