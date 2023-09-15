"Тайны кино": "Вся королевская рать"

Детектив про политические игры элиты США "Вся королевская рать" вышел на советские экраны в 1971 году. Главные роли сыграли Георгий Жженов, Михаил Козаков, Татьяна Лаврова, Олег Ефремов, Алла Демидова и Лев Дуров.

Какие режиссеры боролись за право экранизации одноименного романа? Какая трагедия произошла во время съемок картины? Как после этого создатели смогли продолжить работу и закончить фильм?

Об этом – в программе "Тайны кино".