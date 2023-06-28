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Культура

"Тайны кино": "Суета сует", "Опасный возраст", "Родня"

"Тайны кино": "Суета сует", "Опасный возраст", "Родня"

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Так вышло, что каждая из трех картин про развод сыграла важную роль в творческой биографии режиссера-постановщика. "Родня" стала первой и, возможно, лучшей лентой Никиты Михалкова на современную тему. "Опасный возраст" принес Александру Прошкину по-настоящему большой успех, а "Суета сует" превратила Аллу Сурикову в комедиографа. Но главное, что все трое сняли по-настоящему смешные фильмы на тему, которая в жизни смеха не вызывает.

Из-за чего Нонна Мордюкова и Никита Михалков ссорились на съемках "Родни"? Какую личную драму переживала Алиса Фрейндлих во время работы над "Опасным возрастом"? Почему Фрунзик Мкртчян говорил, что отдыхает на киноплощадке? И как советским режиссерам удавалось снимать веселые фильмы на грустную тему развода?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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