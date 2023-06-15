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15 июня, 17:30

Культура

"Тайны кино": Владислав Стржельчик

"Тайны кино": Владислав Стржельчик

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Владислав Стржельчик не играл в кино рабочих и крестьян. У него была особенная, аристократическая внешность. С первого появления этого артиста на экране стало понятно, что Стржельчик – это или офицер с золотыми погонами, или какой-нибудь граф во фраке и бабочке.

Почему Владислав Игнатьевич так и не сыграл в кино героя-любовника? За какую роль актер получил Государственную премию? Как Стржельчик иронизировал над своими персонажами? И зачем главный аристократ отечественного кино снимался в комедиях и водевилях?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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