"Тайны кино": Сергей Бондарчук, Георгий Данелия, Никита Михалков

Советский кинематограф знает немало примеров того, как режиссер снимается в собственной картине. Кто-то делал это из необходимости, спасая ситуацию, кто-то – шутки ради, а кто-то – потому что просто не мог иначе.

Каких режиссеров пробовал Сергей Бондарчук на роль Пьера Безухова? В каком фильме Никита Михалков снял почти всю свою творческую группу? Где в картине "Осенний марафон" можно увидеть Георгия Данелию? И зачем известные кинорежиссеры снимались в своих собственных лентах?

Об этом – в программе "Тайны кино".