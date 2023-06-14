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Культура

"Тайны кино": Сергей Бондарчук, Георгий Данелия, Никита Михалков

"Тайны кино": Сергей Бондарчук, Георгий Данелия, Никита Михалков

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Советский кинематограф знает немало примеров того, как режиссер снимается в собственной картине. Кто-то делал это из необходимости, спасая ситуацию, кто-то – шутки ради, а кто-то – потому что просто не мог иначе.

Каких режиссеров пробовал Сергей Бондарчук на роль Пьера Безухова? В каком фильме Никита Михалков снял почти всю свою творческую группу? Где в картине "Осенний марафон" можно увидеть Георгия Данелию? И зачем известные кинорежиссеры снимались в своих собственных лентах?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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