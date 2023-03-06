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Культура

"Тайны кино": "Человек-амфибия", "Батальоны просят огня"

"Тайны кино": "Человек-амфибия", "Батальоны просят огня"

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В 1959 году режиссер Владимир Чеботарев и оператор Эдуард Розовский загорелись идеей экранизировать научно-фантастический роман Александра Беляева "Человек-амфибия". На киностудии "Ленфильм" постановщиков поддержали, но тут же спросили: "А как вы будете это делать? Ведь еще никто в мире не снимал художественный фильм под водой". Но молодые кинематографисты были готовы рисковать, и их риск оправдал себя.

Почему после фантастического успеха "Человека-амфибии" Чеботареву пришлось уйти с "Ленфильма"? Какой эпизод в киноленте "Батальоны просят огня" режиссер придумал специально для Игоря Скляра? С кем из великих операторов Владимир Александрович не смог работать? И как профессиональный военный Владимир Чеботарев стал кинорежиссером?

Об этом − в программе "Тайны кино".

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